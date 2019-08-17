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Futbol: Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:54
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Samassa (Dk. 45 Muammer Zülfikar Yıldırım), Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Dos Santos), Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 62 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 62 Umut Nayir), Dorukhan Toköz (Dk. 75 Orkan Çınar), Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

Goller: Dk. 30 Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Yatabare, Dk. 76 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ziya Erdal, Dk. 44 Mert Hakan Yandaş, Dk. 64 Cofie, Dk. 70 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Boyd, Dk. 45 Ljajic, Dk. 65 Caner Erkin (Beşiktaş)


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

51. dakikada Ljajic'in kaleyi karşıdan gören pozisyoda uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasında Medel'in kaybettiği topu kontrol eden Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

68. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanındaki Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

82. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında sağdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın çapraz pozisyonda etkili vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran gole izin vermedi.

90. dakikada sağdan ceza alanına giren Orkan Çınar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:54
  1. Beşiktaş
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  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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