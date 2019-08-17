Futbol: Süper Lig - Demir Grup Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)



Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş Demir Grup Sivasspor: Samassa (Dk. 45 Muammer Zülfikar Yıldırım), Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Quaresma, Dorukhan Toköz, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın Gol: Dk. 30 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 24 Ziya Erdal, Dk. 44 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Boyd, Dk. 45 Ljajic (Beşiktaş)

SİVAS (AA) - Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 6. dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 17. dakikada Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı. 24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırdı. 25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasına arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 26. dakikada Dorukhan Toköz'ün kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. 30. dakikada Sivasspor golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sol kanatta Ziya Erdal topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 36. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza alanına ortasında, kale alanındaki Boyd yakın mesafeden topu auta gönderdi. Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

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