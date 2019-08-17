Futbol: Süper Lig - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan, Alpay Çelebi (Dk. 5 Ziya Alkurt), Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Cisse Sarı kart: Dk. 20 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'deki İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu. 27. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra'nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes'in kale önüne gönderdiği pasta ,savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.



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