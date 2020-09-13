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Spor

Futbol: Süper Lig

Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:05:20 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Flavio, Abdulkadir Parmak, Guilherme (Dk. 85 Ahmet Canbaz), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 78 Edgar)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan Özyakup (Dk. 50 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 80 Ljajic), Hasic (Dk. 73 Lens), Boyd (Dk. 81 Atakan Üner), Larin (Dk. 72 Umut Nayır)

Goller: Dk. 29 Boyd, Dk. 64 Mensah (penaltıdan) Dk. 74 Lens (Beşiktaş) Dk. 86 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Flavio (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 N'Sakala, Dk. 39 Welinton (Beşiktaş), Dk. 36 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Mensah'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada sol taraftan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi, Flavio'yu da ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

64. dakikada Mensah, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gönderdi: 0-2

67. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

74. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Sol tarafta Dorukhan Toköz'ün ara pasında, oyuna yeni giren Lens yerden gelen topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-3

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest atışta, kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

86. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Campi'nin kendi yarı alanından uzun pasında, ceza yayı önüne çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'dan önce Abdülkadir Ömür, kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

90. dakikada N'Sakala'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lens'in kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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