Futbol: Süper Lig
Hes Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Uzodimma, Campanharo, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 85 Emre Demir), Situm, Ömer Uzun (Dk 90+4 Adem Doğan)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 28 Tarkan Serbest), Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka ( Dk. 75 Alan), Aytaç Kara, Varga (Dk. 46 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou
Gol: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Çapar, Dk. 59 Campanharo, Dk. 84 Lung (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 49. Jeanvier, Dk. 78 Alan (Kasımpaşa)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl Koç'un ceza sahası içinde gelişine vurduğu top, ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle gol iptal edildi.
62. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kale önüne gönderdiği etkili topu, kaleci Ramazan Köse uzanarak kontrol etti.
73. dakikada Tarkan Serbest'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Gohou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
89. dakikada Uzodimma ceza sahası içine kadar topu taşıdı. Uzodimma'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağı Emre Demir'den önce Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
Maç, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.