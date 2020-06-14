Futbol: Süper Lig
Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa, Güray Vural, Morais, Maxim, Kayode, Muhammet Demir
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Kitsiou, Lukasik, Lobjanidze, Skarione, Rodrigues, Orgill
Gol: Dk. 25 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 32 Lukasik (MKE Ankaragücü)
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşısında maçının ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Maxim'in sol kanatta serbest vuruştan ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya, müsait durumdaki Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.
25. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'a yaptığı faul sonucu, Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Güray Vural'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya, arka direkteki Djilobodji'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
34. dakikada sol kanattan Djilobodji'nin önünden topu kapan Rodrigues, rakiplerini geçip erek ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşma öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı gömlek renginin MKE Ankaragücü takım formasıyla aynı renkte olması nedeniyle uyardı. Sumudica, Kalkavan ile girdiği diyalog sonrası sarı kart gördü. Sumudica, ilk yarının sonlarına doğru gömleğinin üzerine yeşil yelek giydi.
Hakem Mete Kalkavan, maç sırasında da MKE Ankaragücü teknik ekibinde görevli masör Ferit Şenaydın'a sarı gösterdi.