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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:05:21 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Dk. 67 Nuri Şahin), Amilton, Doğukan Sinik (Dk. 78 Orgill), Jahovic (Dk. 87 Podolski)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 82 İlker Karakaş), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Dk. 82 Murat Yıldırım), Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite (Dk. 65 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 41 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Diego (Gençlerbirliği)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

48. dakikada Amilton'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

65. dakikada Fredy'nin defansın üzerinden pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Jahovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Amilton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Özmert, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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