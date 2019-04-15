Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligin 28. hafta kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi- Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a 2-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle: Bursaspor-Trabzonspor: 0-1 Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2 Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 18 7 3 44 15 29 61 2. GALATASARAY 28 16 8 4 59 28 31 56 3. BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53 4. TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49 5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38 7. ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38 8. ÇAYKUR RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37 9. KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37 10. ATİKER KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36 11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35 13. MKE ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35 14. FENERBAHÇE 28 7 12 9 34 39 -5 33 15. BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28 16. GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 5 10 13 29 38 -9 25 18. AKHİSARSPOR 28 6 6 16 29 46 -17 24



- 29. haftanın programı

19 Nisan Cuma: 20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20 Nisan Cumartesi: 16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar) 16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) 19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova) 19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom) 21 Nisan Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) 16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları) 22 Nisan Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)







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