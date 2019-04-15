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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Ligin 28. hafta kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi- Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a 2-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.


- Haftanın sonuçları


Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:

Bursaspor-Trabzonspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0

Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2

Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1


- Puan durumu


Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR28 18 7 3 44 15 29 61
2. GALATASARAY28 16 8 4 59 28 31 56
3. BEŞİKTAŞ28 15 8 5 60 37 23 53
4. TRABZONSPOR28 14 7 7 50 37 13 49
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR28 10 8 10 38 37 1 38
6. AYTEMİZ ALANYASPOR28 11 5 12 30 34 -4 38
7. ANTALYASPOR28 11 5 12 31 45 -14 38
8. ÇAYKUR RİZESPOR28 9 10 9 40 40 0 37
9. KASIMPAŞA28 11 4 13 46 50 -4 37
10. ATİKER KONYASPOR28 8 12 8 33 33 0 36
11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR28 9 9 10 27 37 -10 36
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR28 9 8 11 40 43 -3 35
13. MKE ANKARAGÜCÜ28 10 5 13 30 42 -12 35
14. FENERBAHÇE28 7 12 9 34 39 -5 33
15. BURSASPOR28 5 13 10 24 33 -9 28
16. GÖZTEPE28 8 3 17 26 36 -10 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR28 5 10 13 29 38 -9 25
18. AKHİSARSPOR28 6 6 16 29 46 -17 24


- 29. haftanın programı


19 Nisan Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Nisan Cumartesi:

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)




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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:24
  1. 28. hafta
  2. Futbol
  3. görünüm
  4. SÜPERLİG

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