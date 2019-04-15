Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Ligin 28. hafta kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi- Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a 2-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü15 Nisan 2019 Pazartesi 23:24
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.
- Haftanın sonuçları
Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:
Bursaspor-Trabzonspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2
Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|28
|18
|7
|3
|44
|15
|29
|61
|2.
|GALATASARAY
|28
|16
|8
|4
|59
|28
|31
|56
|3.
|BEŞİKTAŞ
|28
|15
|8
|5
|60
|37
|23
|53
|4.
|TRABZONSPOR
|28
|14
|7
|7
|50
|37
|13
|49
|5.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|28
|10
|8
|10
|38
|37
|1
|38
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|28
|11
|5
|12
|30
|34
|-4
|38
|7.
|ANTALYASPOR
|28
|11
|5
|12
|31
|45
|-14
|38
|8.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|28
|9
|10
|9
|40
|40
|0
|37
|9.
|KASIMPAŞA
|28
|11
|4
|13
|46
|50
|-4
|37
|10.
|ATİKER KONYASPOR
|28
|8
|12
|8
|33
|33
|0
|36
|11.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|28
|9
|9
|10
|27
|37
|-10
|36
|12.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28
|9
|8
|11
|40
|43
|-3
|35
|13.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|10
|5
|13
|30
|42
|-12
|35
|14.
|FENERBAHÇE
|28
|7
|12
|9
|34
|39
|-5
|33
|15.
|BURSASPOR
|28
|5
|13
|10
|24
|33
|-9
|28
|16.
|GÖZTEPE
|28
|8
|3
|17
|26
|36
|-10
|27
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28
|5
|10
|13
|29
|38
|-9
|25
|18.
|AKHİSARSPOR
|28
|6
|6
|16
|29
|46
|-17
|24
- 29. haftanın programı
19 Nisan Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
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