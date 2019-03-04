Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını 8'e çıkardı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.

- Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1 Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 24 16 6 2 38 11 27 54 2. GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46 3. BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41 4. TRABZONSPOR 24 10 7 7 42 35 7 37 5. ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35 6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 24 9 7 8 34 30 4 34 7. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32 8. ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 24 9 4 11 26 29 -3 31 11. KASIMPAŞA 24 9 3 12 41 46 -5 30 12. MKE ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30 13. ÇAYKUR RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28 14. FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28 15. BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27 16. GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22 18. AKHİSARSPOR 24 5 6 13 24 39 -15 21



- 25. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle: 8 Mart Cuma: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Cumartesi: 13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)









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