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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını 8'e çıkardı

04 Mart 2019 Pazartesi 22:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.


- Sonuçlar


Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2

Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1


- Puan durumu


Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR24 16 6 2 38 11 27 54
2. GALATASARAY24 13 7 4 47 25 22 46
3. BEŞİKTAŞ24 11 8 5 47 32 15 41
4. TRABZONSPOR24 10 7 7 42 35 7 37
5. ATİKER KONYASPOR24 8 11 5 30 25 5 35
6. EVKUR YENİ MALATYASPOR24 9 7 8 34 30 4 34
7. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR24 8 8 8 23 30 -7 32
8. ANTALYASPOR24 9 5 10 26 36 -10 32
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR24 8 7 9 35 37 -2 31
10. AYTEMİZ ALANYASPOR24 9 4 11 26 29 -3 31
11. KASIMPAŞA24 9 3 12 41 46 -5 30
12. MKE ANKARAGÜCÜ24 9 3 12 26 38 -12 30
13. ÇAYKUR RİZESPOR24 6 10 8 32 33 -1 28
14. FENERBAHÇE24 6 10 8 29 34 -5 28
15. BURSASPOR24 5 12 7 22 28 -6 27
16. GÖZTEPE24 8 2 14 26 33 -7 26
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR24 4 10 10 25 32 -7 22
18. AKHİSARSPOR24 5 6 13 24 39 -15 21


- 25. hafta programı


Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)



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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:20
  1. Futbol
  2. Galatasaray
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  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig
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