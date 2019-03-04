Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını 8'e çıkardı04 Mart 2019 Pazartesi 22:20
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2
Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|24
|16
|6
|2
|38
|11
|27
|54
|2.
|GALATASARAY
|24
|13
|7
|4
|47
|25
|22
|46
|3.
|BEŞİKTAŞ
|24
|11
|8
|5
|47
|32
|15
|41
|4.
|TRABZONSPOR
|24
|10
|7
|7
|42
|35
|7
|37
|5.
|ATİKER KONYASPOR
|24
|8
|11
|5
|30
|25
|5
|35
|6.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|24
|9
|7
|8
|34
|30
|4
|34
|7.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|24
|8
|8
|8
|23
|30
|-7
|32
|8.
|ANTALYASPOR
|24
|9
|5
|10
|26
|36
|-10
|32
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|8
|7
|9
|35
|37
|-2
|31
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|24
|9
|4
|11
|26
|29
|-3
|31
|11.
|KASIMPAŞA
|24
|9
|3
|12
|41
|46
|-5
|30
|12.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|9
|3
|12
|26
|38
|-12
|30
|13.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|6
|10
|8
|32
|33
|-1
|28
|14.
|FENERBAHÇE
|24
|6
|10
|8
|29
|34
|-5
|28
|15.
|BURSASPOR
|24
|5
|12
|7
|22
|28
|-6
|27
|16.
|GÖZTEPE
|24
|8
|2
|14
|26
|33
|-7
|26
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|24
|4
|10
|10
|25
|32
|-7
|22
|18.
|AKHİSARSPOR
|24
|5
|6
|13
|24
|39
|-15
|21
- 25. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
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