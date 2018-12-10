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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Ligde 15. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:39
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde 15. haftanın son maçlarında, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0, teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor da Hikmet Karaman ile çıktığı ilk müsabakada lig ikincisi Kasımpaşa'yı rakip sahada 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 33 puana yükselerek, ikinci Kasımpaşa ve averajla üçüncü sırada bulunan Antalyaspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

Haftayı birer puanla kapatarak 25 puana çıkan Beşiktaş ile Galatasaray ise zirvenin 8 puan gerisine düştü.


- Fenerbahçe, 17. sıraya geriledi


Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 kaybetti. Bu sonuçla 14 puanda kalan Fenerbahçe, averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında 16. sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, 12 puanı bulunan Kayserispor'un Kasımpaşa'yı yenerek 15 puana çıkmasıyla bir basamak daha inerek haftayı 17. sırada ve düşme hattında bitirdi.


- Sonuçlar


Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 0-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-0

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3

Bursaspor-Antalyaspor: 0-2

Akhisarspor-Fenerbahçe: 3-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3


- Puan durumu


Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR15 10 3 2 20 6 14 33
2. KASIMPAŞA15 8 2 5 31 24 7 26
3. ANTALYASPOR15 8 2 5 19 19 0 26
4. BEŞİKTAŞ15 7 4 4 25 17 8 25
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR15 7 4 4 23 15 8 25
6. TRABZONSPOR15 7 4 4 26 19 7 25
7. GALATASARAY15 7 4 4 25 18 7 25
8. ATİKER KONYASPOR15 5 6 4 20 18 2 21
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR15 5 6 4 18 19 -1 21
10. MKE ANKARAGÜCÜ15 6 2 7 17 19 -2 20
11. BURSASPOR15 4 7 4 16 16 0 19
12. GÖZTEPE15 6 0 9 15 19 -4 18
13. AKHİSARSPOR15 4 4 7 19 25 -6 16
14. AYTEMİZ ALANYASPOR15 5 1 9 11 20 -9 16
15. KAYSERİSPOR15 4 3 8 13 24 -11 15
16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR15 3 5 7 13 19 -6 14
17. FENERBAHÇE15 3 5 7 14 22 -8 14
18. ÇAYKUR RİZESPOR15 1 8 6 17 23 -6 11


- Gelecek haftanın programı


Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın maç programı şu şekilde:

14 Aralık Cuma:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:39
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