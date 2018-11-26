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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:21
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Trabzonspor ise 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yendi.


- Haftanın sonuçları


Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Akhisarspor-Bursaspor: 2-4

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2


- Puan durumu


Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR13 9 3 1 19 5 14 30
2. KASIMPAŞA13 8 1 4 29 19 10 25
3. GALATASARAY13 7 3 3 23 15 8 24
4. BEŞİKTAŞ13 6 3 4 24 17 7 21
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR13 6 3 4 19 13 6 21
6. ANTALYASPOR13 6 2 5 16 19 -3 20
7. TRABZONSPOR13 5 4 4 21 19 2 19
8. MKE ANKARAGÜCÜ13 6 1 6 16 17 -1 19
9. ATİKER KONYASPOR13 4 6 3 18 15 3 18
10. GÖZTEPE13 6 0 7 15 16 -1 18
11. BURSASPOR13 3 7 3 14 13 1 16
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR13 3 6 4 15 19 -4 15
13. AYTEMİZ ALANYASPOR13 5 0 8 11 18 -7 15
14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR13 3 5 5 11 14 -3 14
15. FENERBAHÇE13 3 4 6 12 17 -5 13
16. AKHİSARSPOR13 3 3 7 15 24 -9 12
17. KAYSERİSPOR13 3 3 7 10 22 -12 12
18. ÇAYKUR RİZESPOR13 1 6 6 14 20 -6 9


- 14. haftanın programı


30 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:21
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