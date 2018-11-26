Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü26 Kasım 2018 Pazartesi 22:21
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
Trabzonspor ise 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yendi.
- Haftanın sonuçları
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Akhisarspor-Bursaspor: 2-4
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2
- Puan durumu
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|13
|9
|3
|1
|19
|5
|14
|30
|2.
|KASIMPAŞA
|13
|8
|1
|4
|29
|19
|10
|25
|3.
|GALATASARAY
|13
|7
|3
|3
|23
|15
|8
|24
|4.
|BEŞİKTAŞ
|13
|6
|3
|4
|24
|17
|7
|21
|5.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|13
|6
|3
|4
|19
|13
|6
|21
|6.
|ANTALYASPOR
|13
|6
|2
|5
|16
|19
|-3
|20
|7.
|TRABZONSPOR
|13
|5
|4
|4
|21
|19
|2
|19
|8.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|6
|1
|6
|16
|17
|-1
|19
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|13
|4
|6
|3
|18
|15
|3
|18
|10.
|GÖZTEPE
|13
|6
|0
|7
|15
|16
|-1
|18
|11.
|BURSASPOR
|13
|3
|7
|3
|14
|13
|1
|16
|12.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|3
|6
|4
|15
|19
|-4
|15
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|5
|0
|8
|11
|18
|-7
|15
|14.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13
|3
|5
|5
|11
|14
|-3
|14
|15.
|FENERBAHÇE
|13
|3
|4
|6
|12
|17
|-5
|13
|16.
|AKHİSARSPOR
|13
|3
|3
|7
|15
|24
|-9
|12
|17.
|KAYSERİSPOR
|13
|3
|3
|7
|10
|22
|-12
|12
|18.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|1
|6
|6
|14
|20
|-6
|9
- 14. haftanın programı
30 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
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