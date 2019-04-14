Futbol: Spor Toto Süper Lig Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Amilton (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Charles, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 72 Serdar Özkan), Mevlüt Erdinç (Dk. 59 Doğukan Sinik)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa (Dk. 46 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau (Dk. 79 Perica), Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Tarkan Serbest, Karim Hafez (Dk. 75 Özgür Çek), Koita Gol: Dk. 23 Mevlüt Erdinç

Kırmızı kart: Dk. 43 Chico (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Popov, 90+3 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 58 Amilton, Dk. 64 Diego (Antalyaspor)



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. 51. dakikada Popov'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 55. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pavelka'nın vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 72. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Diego'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 74. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan ortasında müsait pozisyondaki Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. 84. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın, kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı. 85. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Perica'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in ayaklarına çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlayan Perica'nın vuruşunda top yandan auta gitti. 86. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Popov'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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