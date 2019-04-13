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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 1

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Medel (Dk. 61 Kagawa), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 84 Güven Yalçın), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Larin)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Arda Turan), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 72 Demba Ba), Robinho (Dk. 87 Napoleoni)

Goller: Dk. 35 Robinho (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hutchinson, Dk. 52 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 19 Caner Erkin, Dk. 45+3 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 38 Elia, Dk. 76 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Lens topuğuyla arkasındaki Burak Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncu, penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

55. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen uzun pasta Isimat-Mirin'in topa müdahale edemediği topa Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

58. dakikada Visca'nın şut olarak kullandığı serbest vuruşta, kaleci Karius'dan dönen topu Gökhan Gönül taca göndererek tehlikeyi önledi.

62. dakikada kullanılan korner sonrası Dorukhan Toköz'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

65. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'le paslaşarak hücuma çıkan Kagawa, kalecinin önde olduğunu görerek topu aşırttı, meşin yuvarlak az farkla üst ağlarda kaldı.

73. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Burak Yılmaz ceza sahası içinde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Mert Günok'ta kaldı.

75. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı topu kaleyi cepheden gören bir noktada kontrol eden Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

90+4. dakikada Mossoro'nun pasında Visca ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmada Vida'ya da çarpan top Karius'un bacaklarının arasından geçerek direk dibinden kornere gitti.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:07
  1. Beşiktaş
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