Futbol: Spor Toto Süper Lig
Atiker Konyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 113 Nisan 2019 Cumartesi 18:04
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko (Dk. 58 Hurtado), Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Traore), Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 64 Yatabare)
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Özer Hurmacı (Dk. 67 Torje), Emre Kılınç, Diabate (Dk. 90+3 Kone)
Goller: Dk. 22 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Diabate (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Diagne, Dk. 87 Traore (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılan maçta Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
67. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
80. dakikada Papp'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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