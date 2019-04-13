Futbol: Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko (Dk. 58 Hurtado), Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Traore), Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 64 Yatabare) Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Özer Hurmacı (Dk. 67 Torje), Emre Kılınç, Diabate (Dk. 90+3 Kone) Goller: Dk. 22 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Diabate (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 33 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Diagne, Dk. 87 Traore (Atiker Konyaspor)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılan maçta Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı. 67. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi. 80. dakikada Papp'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.





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