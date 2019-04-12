Futbol: Spor Toto Süper Lig - Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Badji, Aytaç Kara (Dk. 77 Umut Nayir), Tunay Torun (Dk. 46 Lima), Saivet, Yusuf Erdoğan, Sakho

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Toure), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+9 Rodallega) Gol: Dk. 68 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Aytaç Kara, Dk. 80 Badji, Dk. 90 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 38 Sosa, Dk. 83 Ibanez, Dk. 90+3 Hosseini (Trabzonspor)

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. 50. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in kaleci Uğurcan Çakır'a doğru gönderdiği pas kısa düşünce top, Lima'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın vuruşunda, Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve gole izin vermedi. 55. dakikada kısa paslarla rakip kaleye doğru yönelen Trabzonspor'da, Hüseyin Türkmen'in sol çaprazdan ceza alanına doğru yerden gönderdiği topu kontrol eden Ekuban, şutunu çekti. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı. 65. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Aytaç Kara'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Sakho, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrıldıktan sonra açısı iyice daralan Sakho'nun vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. 68. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı Bursaspor ceza yayının gerisindeki Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün gelişine plasesinde, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 0-1 77. dakikada Bursaspor ceza alanında Abdülkadir Ömür, Badji'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. İlk anda pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıyı kullanan Sosa'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topa müdahale etti. Ceza alanında boşta kalan topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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