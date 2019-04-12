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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

12 Nisan 2019 Cuma 21:44
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Saivet, Yusuf Erdoğan, Sakho

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban

Sarı kartlar: Dk. 38 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 38 Sosa (Trabzonspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

14. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa'nın penaltı noktasına doğru ortasında iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına doğru kavisli yaptığı ortaya iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, sol taraftan rakip ceza alanına giren Yusuf Erdoğan, uygun durumdaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'dan sekti. Seken topu Tunay Torun tamamlamak istedi. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

36. dakikada Bursaspor'da rakip ceza alanı ön çizgisinde Saivet'nin pasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleyi cepheden gören pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla auta gitti.

38. dakikada ilginç bir an yaşandı. Hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrasında Trabzonsporlu futbolcu Sosa'ya sarı kart yerine yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Yıldırım, kartın rengini fark ettikten sonra eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa ve Bursasporlu Aytaç Kara'ya gösterdi.

Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 21:44
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