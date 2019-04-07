0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0

07 Nisan 2019 Pazar 21:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Adebayor)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare)

Goller: Dk. 50 Mossoro, Dk. 69 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Hadziahmetovic, Dk. 60 Jevtovic (Atiker Konyaspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

50. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Robinho, son çizgiden topu içeriye çevirdi. Kaleci Serkan'ı aşan topa Mossoro ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0

59. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Milosevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Filipovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla arka direk dibinden dışarıya gitti.

69. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro pasını ceza sahası içindeki Visca'ya verdi. Visca sağ çaprazdan önündeki rakibine rağmen topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

76. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken ve ceza sahası dışına açılan topa Jevtovic gelişine çok sert vurdu, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Atiker Konyaspor atağında Jevtovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak Mert Günok'tan sekti. Yakın mesafeden Yatabare topa vuramadı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada konuk ekibin atağında Zuta'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 21:05
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lider Başakşehir hata yapmadı
    1. Lider Başakşehir hata yapmadı
    2. Maçın ardından
    3. Fetih Şenliklerinde Köy Düğünü Coşkusu
    4. Fetih Şenliklerinde Köy Düğünü Coşkusu
    5. Genç badmintonculardan 3 madalya
    6. AK Parti o ilçede seçimlerin iptalini..
    7. Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek
    8. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    9. BAL’da Kuşadası’ndan sonra düşen takım..
    10. Trablus'taki çatışmalar: 21 ölü, 27..
    11. Eskrimde milli sporculardan 5 madalya
    12. Aselsan'dan dengeleri değiştirecek..
    13. Mersin'de fabrika işçileri zehirlendi
    14. Medipol Başakşehir puan farkını..
    15. Bursalı Vosvos tutkunları otizme..
    16. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. TMVL’de süper kupa sahibini buldu
    19. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    20. Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini..
    21. Watford kupada finale çıktı
    22. Hentbol: Toplu sonuç
    23. CHP'den bir tehdit daha: Ciddi bir..
    24. Basketbol: Toplu sonuç
    25. Rusya semalarında meteor görüldü
    26. Libya'da Hafter'e karşı operasyon..
    27. Maçın ardından
    28. Ümit Özat: "Çok daha iyi olmak..
    29. Dışişleri Bakanlığı: “Libya’da askeri..
    30. Maçın ardından
    Tunceli Valisinden Komünist başkana sert cevap: Daha ilk günden kayyım dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki…
    Tunceli Valisinden Komünist başkana sert cevap: Daha ilk günden kayyım dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki…
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var