Futbol: Spor Toto Süper Lig - Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Adebayor)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare) Goller: Dk. 50 Mossoro, Dk. 69 Visca (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Hadziahmetovic, Dk. 60 Jevtovic (Atiker Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi. 50. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Robinho, son çizgiden topu içeriye çevirdi. Kaleci Serkan'ı aşan topa Mossoro ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0 59. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Milosevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Filipovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla arka direk dibinden dışarıya gitti. 69. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro pasını ceza sahası içindeki Visca'ya verdi. Visca sağ çaprazdan önündeki rakibine rağmen topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0 76. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken ve ceza sahası dışına açılan topa Jevtovic gelişine çok sert vurdu, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi. 89. dakikada Atiker Konyaspor atağında Jevtovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak Mert Günok'tan sekti. Yakın mesafeden Yatabare topa vuramadı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 90. dakikada konuk ekibin atağında Zuta'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti. Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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