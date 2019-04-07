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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1

07 Nisan 2019 Pazar 18:23
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Sacko (Dk. 70 İlhan Parlak), Canteros, Sedat Ağçay (Dk. 76 Moke), Boyd (Dk. 90+1 Sadaev), Orgill

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 46 Ayew), Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 81 Zajc), Mehmet Ekici, Moses (Dk. 57 Valbuena), Soldado

Goller: Dk. 42 Boyd (MKE Ankaragücü), Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Canteros (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 5 Serdar Aziz, Dk. 45 Isla, Dk. 90+1 Harun Tekin (Fenerbahçe), Dk. 68 Pinto, Dk. 90+1 Moke, Dk. 90+2 Orgill (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Dirar'ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Moses'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Pinto'nun vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada Boyd'un ceza alanına yaptığı ortada iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

62. dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.

65. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı içinden geriye doğru çıkarttığı topla buluşan Soldado'nun vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım topla ceza alanına girdi. Ceza alanı içinde Soldado ile verkaç yapan Hasan Ali Kaldırım, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

85. dakikada Valbuena'nın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Ekici'nin sert vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada MKE Ankaragücü'nün bir pozisyonunun ardından Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile ev sahibi ekipten Canteros arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu arasındaki gerginlik, diğer futbolcular ile yedek kulübelerinin araya girmesiyle sona erdi. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR sistemine başvurduğu bu pozisyonun ardından Mehmet Ekici ile Canteros'a kırmızı, Harun Tekin ile Moke'ye sarı kart gösterdi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 18:23
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  4. Spor Toto Süper Lig
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