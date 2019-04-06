Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mina, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara

Gol: Dk. 45+4 Diagne (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 16 Mariano (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortada, Diagne'nin arka direkte altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

22. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan içeri gönderdiği ortada Diagne'nin penaltı noktasına yakın bir bölgeden yerden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahasında Diagne, meşin yuvarlağı Emre Akbaba'ya indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, savunmada Mina araya girerek topu kornere gönderdi.

29. dakikada Onyekuru'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Farnolle uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kamara, pasını yaydaki Donald'a çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

34. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun dönerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada Galatasaray'ın attığı golü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla iptal etti. Fernando'nun pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Linnes, topu ceza sahası içine çıkardı. Feghouli'nin penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR hakemleri, pozisyonun başında Fernando'nun ofsaytta olduğu gerçekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı ve gol geçersiz sayıldı.

45+2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Linnes, Murat Yıldırım ile ikili mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45+4'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde kapattı.