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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

03 Mart 2019 Pazar 20:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Eduok, Obertan, Emrah Başsan, Muhammed

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Gol: Dk.18 Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

6. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

9. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Lokman'ın derinlemesine gönderdiği pasta Rashad Muhammed kale önünde topla buluştu. Son anda araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

13. dakikada Belhanda'nın şutunda savunmadan dönen topa Feghouli ceza yayı üzerinden gelişine vurdu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Orta sahadan Emrah Başsan'ın ara pasına hareketlenen Rashad Muhammed'in sağdan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta, top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Orta sahada Scuk'tan topu kapmayı başaran Ndiaye'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Feghouli'nin vuruşunda, yerden de seken meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:09
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Galatasaray
  3. SÜPER LİG

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