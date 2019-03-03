0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

03 Mart 2019 Pazar 18:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth (Dk. 63 Eren Tozlu), Mustafa Akbaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Adem Büyük (Dk. 74 Pereira)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 74 Napoleoni), Robinho

Goller: Dk. 44 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 57 Visca, (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Akça, Dk. 45+1 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+3 Visca, Dk. 52 Kudriashov, Dk. 70 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

47. dakikada Aleksic'in kullandığı kornerde, altıpas önünde yükselen Murat Akbaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Mossoro'nun ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

76. dakikada Eren Tolzu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

78. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza alanının sağında son çizgiye inen Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç'ın eliyle müdahalesinin ardından filelere gitti. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını değiştirdi.

83. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bülent Cevahir'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:11
  1. Evkur Yeni Maatyaspor
  2. Futbol
  3. Malatya
  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27 yıldır çalışıyordu... Hürriyet'ten bir isim daha kovuldu!
    1. 27 yıldır çalışıyordu... Hürriyet'ten..
    2. Lider Foça Belediyespor, Özçamdibi..
    3. Voleybol: Efeler Ligi
    4. "Canımızı veririz ama bir karış..
    5. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    6. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    7. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    8. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    9. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    10. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    11. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    12. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    13. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    14. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    15. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    16. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    17. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    18. VakıfBank set vermedi
    19. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    20. AK Parti'nin Samsun mitingi
    21. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    22. Cezayir sokakları karıştı!..
    23. Odunlukta çıkan yangın söndürüldü
    24. Sivas’ta ’Köy Odası Sohbetleri’ devam..
    25. Tartıştığı eşini oğlunun gözü önünde..
    26. Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü..
    27. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
    28. Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna..
    29. Kılıçdaroğlu Mamak’ta vatandaşlarla..
    30. "Kültür varlığı" olarak tescilli evini..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var