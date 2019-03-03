Futbol: Spor Toto Süper Lig Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth (Dk. 63 Eren Tozlu), Mustafa Akbaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Adem Büyük (Dk. 74 Pereira) Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 74 Napoleoni), Robinho Goller: Dk. 44 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 57 Visca, (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Akça, Dk. 45+1 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+3 Visca, Dk. 52 Kudriashov, Dk. 70 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. 47. dakikada Aleksic'in kullandığı kornerde, altıpas önünde yükselen Murat Akbaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 53. dakikada sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı. 57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Mossoro'nun ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2. 76. dakikada Eren Tolzu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. 78. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza alanının sağında son çizgiye inen Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç'ın eliyle müdahalesinin ardından filelere gitti. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını değiştirdi. 83. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bülent Cevahir'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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