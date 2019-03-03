Futbol: Spor Toto Süper Lig Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)



Stat: Yeni Malatya Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho Gol: Dk. 44 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Akça, Dk. 45+1 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+3 Visca (Medipol Başakşehir)

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 14. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde Arda Turan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı. 18. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald'ın vuruşunda, topu kaleci Mert kontrol etti. 29. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde topa yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 30. dakikada Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı. 44. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. 41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanında Bülent Cevahir ile Arda Turan arasındaki mücadelede, hakem Fırat Aydınus Arda'ya faul yapıldığı kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, kaleci Ertaç'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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