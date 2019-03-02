Futbol: Spor Toto Süper Lig - Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2



Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 90 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 58 Ayew), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Soldado Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike (Dk. 85 Musa Çağıran), Umar (Dk. 73 Segovia), Boldrin, Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Vedat Muriç Goller: Dk. 4 ve 55 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado, Dk. 84 Moses (Penaltıdan) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 58 Ayew, Dk. 67 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 80 Abdullah Durak ve Saadane (Çaykur Rizespor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. 46. dakikada sağdan Moses'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sol çaprazında Hasan Ali'nin önünde kaldı. Hasan Ali'nin gelişine vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Atağın devamında pozisyon ofsaytla sonuçlandı. 52. dakikada Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Umar'ın şutunda, top ceza sahası dışına açılan Volkan'a çarparak taça gitti. 55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Muriç'in arka direğe yerden pasında, gelişine Melnjak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valbuena'nın direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 66. dakikada Umar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve Skrtel'den sıyrılan Muriç'in sağ ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 80. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Saadane arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden Halil Umut Meler, pozisyonu yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel ile izledikten sonra penaltıya hükmetti. 84. dakikada penaltı için topun başına gelen Moses, topu ağlara gönderdi: 3-2. 90+5. dakikada gelişen hızlı atakta Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda, Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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