Futbol: Spor Toto Süper Lig - Bursaspor: 3 - Demir Grup Sivasspor: 2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 74 Lima), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Shehu, Aytaç Kara, Saivet (Dk. 90 Umut Nayir), Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Latovlevici), Sakho

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 68 Fatih Aksoy), Ziya Erdal, Diabate, Ndinga, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Özer Hurmacı), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone (Dk. 12 Erdoğan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 89 Ndinga (Demir Grup Sivasspor), Dk. 19 Shehu, Dk. 62 Saivet, Dk. 90+7 Aytaç Kara (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 29 Aytaç Kara, Dk 64. Umut Meraş, Dk. 81 Lima (Bursaspor), Dk. 81 Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)



BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. 46. dakikada Bursaspor, öne geçme fırsatını kullanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Badji'nin yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 55. dakikada ev sahibi ekibin atağında, ceza alanı ön çizgisinde topa buluşan Sakho'nun ara pasıyla sağ köşede kaleciyle karşı karşıya kalan Shehu'nun şutunda, top auta gitti. 57. dakikada soldan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan hızla rakip savunmanın arkasına sarktı. Kaleye doğru yönelen Yusuf'u, Douglas arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 58. dakikada topun başına gelen Sakho'nun kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Tolgahan Acar kurtardı. 62. dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza alanına gelen uzun topu iyi kontrol eden Yusuf Erdoğan, topu Sakho'ya gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından seken topla buluşan Saivet, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 89. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru tekrar eşitledi. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Özer Hurmacı'nın ceza alanına yaptığı ortada rakip savunma oyuncularından seken top Ndinga'nın önünde kaldı. Rahat pozisyonda topa sert bir şekilde vuran Ndinga, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-2. 90+7. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Rakip savunmadan seken topta ceza alanı dışı sol çaprazda buluşan Aytaç Kara, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2. Bursaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.



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