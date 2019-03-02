0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 3 - Demir Grup Sivasspor: 2

02 Mart 2019 Cumartesi 18:25
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 74 Lima), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Shehu, Aytaç Kara, Saivet (Dk. 90 Umut Nayir), Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Latovlevici), Sakho

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 68 Fatih Aksoy), Ziya Erdal, Diabate, Ndinga, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Özer Hurmacı), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone (Dk. 12 Erdoğan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 89 Ndinga (Demir Grup Sivasspor), Dk. 19 Shehu, Dk. 62 Saivet, Dk. 90+7 Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Aytaç Kara, Dk 64. Umut Meraş, Dk. 81 Lima (Bursaspor), Dk. 81 Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

46. dakikada Bursaspor, öne geçme fırsatını kullanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Badji'nin yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

55. dakikada ev sahibi ekibin atağında, ceza alanı ön çizgisinde topa buluşan Sakho'nun ara pasıyla sağ köşede kaleciyle karşı karşıya kalan Shehu'nun şutunda, top auta gitti.

57. dakikada soldan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan hızla rakip savunmanın arkasına sarktı. Kaleye doğru yönelen Yusuf'u, Douglas arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada topun başına gelen Sakho'nun kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Tolgahan Acar kurtardı.

62. dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza alanına gelen uzun topu iyi kontrol eden Yusuf Erdoğan, topu Sakho'ya gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından seken topla buluşan Saivet, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru tekrar eşitledi. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Özer Hurmacı'nın ceza alanına yaptığı ortada rakip savunma oyuncularından seken top Ndinga'nın önünde kaldı. Rahat pozisyonda topa sert bir şekilde vuran Ndinga, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-2.

90+7. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Rakip savunmadan seken topta ceza alanı dışı sol çaprazda buluşan Aytaç Kara, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

Bursaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:25
  1. Bursaspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara..
    2. "Türkiye gücünü sandıktan almasını..
    3. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 -..
    4. FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandı
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Adalet Bakanı Gül: “İki devlet adamı..
    7. Aksaray'da polis memuruna silahlı..
    8. Saldırıya uğrayan polis memuru 25 gün..
    9. İnanılmaz vefa örneği! Şehit torunu,..
    10. Şehit aileleri Afyonkarahisar’ı gezdi
    11. "Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün..
    12. Fren yerine gaza basınca direğe..
    13. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    14. Akar'dan flaş 'operasyon' açıklaması:..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. Ukrayna: “İtalya ve Yunanistan..
    17. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    18. Elindeki silahı arkadaşına gösterirken..
    19. CHP Maltepe’de Ali Kılıç coşkusu
    20. "Terörün olduğu yerde hak ve hürriyet..
    21. Sağlık Bakanı Koca’dan sandık çağrısı
    22. Kılıçdaroğlu, Hatay Sanayici ve İş..
    23. Volkan’dan tribüne tepki
    24. Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı
    25. Voleybol: Efeler Ligi
    26. Maçın ardından
    27. Saffet Sancaklı tribünde
    28. İspir’li gençlerden MHP ile istişare
    29. (ÖZET) Kayserispor Beşiktaş maç..
    30. IFAB'dan futbola yeni kurallar
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...