0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2

02 Mart 2019 Cumartesi 18:23
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela (Dk. 72 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 90+5 Gyan)

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Enzo Roco), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 69 Lens), Quaresma, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 38 Hutchinson, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 57 Kravets, Dk. 62 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Dorukhan Tokgöz, Dk. 90 +3 Quaresma, Dk. 90+4 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 41 Kucher, Dk. 55 Şamil Çinaz, Dk. 78 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı 2-2 berabere tamamlandı.

53. dakikada Şamil Çinaz, kendi yarı alanının ortasından gönderdiği pasla savunmanın arkasına koşu yapan Kravets'i topla buluşturdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kravets'in uygun pozisyonda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

57. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Kravets'in kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

62. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından topu çıkarmaya çalışan Hutchinson'a baskı yaparak topu kapan Deniz Türüç, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deniz'in birkaç metre topu sürdükten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 2-1.

79. dakikada sağ taraftan Lopes'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Kravets topu kafasıyla arkaya aşırdı. Penaltı noktası üzerinde top önünde kalan Şamil Çinaz'ın şutunda, sağ direk dibine yönelen meşin yuvarlağı kaleci Karius uzanarak kontrol etti.

90. dakikada rakip yarı alanı sol taç çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşu Caner Erkin ile Quaresma paslaşarak kullandı. Quaresma aldığı pası koşu yapan Caner'in önüne bıraktı. Caner Erkin'in sol çaprazdan altıpasa doğru orta-şut karışımı gönderdiği topa kimse müdahale edemedi ve meşin yuvarlak sekerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

Kayseri'deki karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:23
  1. Beşiktaş
  2. Kayserispor
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Trabzon mitingi
    1. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. "Türkiye, teröristleri kaynağında..
    5. Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli..
    6. Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile..
    7. Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
    8. Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü
    9. Ali Ekinci’den gövde gösterisi
    10. Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden..
    11. "Projeleri hizmet anlayışını yarıştırın"
    12. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    13. TY Elazığspor - Denizlispor maçının..
    14. Pakistan-Hindistan gerilimi için..
    15. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    16. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 3 - DG..
    19. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1-..
    20. Böcek Kumluca’da SKM açılışına katıldı
    21. Abalı Denizlisporlu Kehinde, babasını..
    22. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    23. "Onların oluşturduğu ittifak, millet..
    24. Nebi Koca güven tazeledi
    25. Nasıranlı Huzurevlerinde seçim bürosu..
    26. Forbes Zenginler Listesine..
    27. Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik..
    28. "Kapıkule'yi genişletiyoruz, peron..
    29. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 -..
    30. TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 -..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...