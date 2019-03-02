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Futbol: Spor Toto Süper Lig

İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

02 Mart 2019 Cumartesi 17:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Ljajic, Güven Yalçın, Quaresma, Burak Yılmaz

Gol: Dk. 38 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Dorukhan Tokgöz (Beşiktaş), Dk. 41 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Adriano, ceza alanına girer girmez arka direğe pasını gönderdi. Ortaya koşu yapan Burak Yılmaz'ın altıpas içerisinde kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Varela, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in ortasında arka direkte yükselen Vida kafasıyla topu penaltı noktasına çıkardı. Vida'nın pasında savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Hutchinson'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Umut Bulut'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kravets'in ıskaladığı pozisyonda topu iyi takip eden Varela'nın arka direkten kaleye gönderdiği şutta kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınan giren Quaresma'nın pasında altıpas içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:09
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