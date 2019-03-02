Futbol: Spor Toto Süper Lig - Bursaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Shehu, Aytaç Kara, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Sakho Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Diabate, Ndinga, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone (Dk. 12 Erdoğan Yeşilyurt) Goller: Dk. 6 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 19 Shehu (Bursaspor) Sarı kart: Dk. 29 Aytaç Kara (Bursaspor)

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 6. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahanın gerisinden Ndinga'nın rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, topla buluştuktan sonra kaleci Okan Kocuk'u geçen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 19. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Shehu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



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