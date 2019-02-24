Futbol: Spor Toto Süper Lig - Medipol Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 88 Jojic), Arda Turan, Robinho (Dk. 76 Demba Ba) Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Latovlevici (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Badji, Umut Meraş, Allano Lima (Dk. 62 Saivet), Shehu (Dk. 80 Umut Nayir), Aytaç Kara, Sakho Goller: Dk. 17 Mossoro, Dk. 40 Visca, Dk. 90+1 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 13 Sakho, Dk. 71 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yendi. 66. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdi ve kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 67. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, ceza sahası içindeki Robinho'ya yerden pasını gönderdi. Brezilyalı oyuncunun gelişine çektiği şutta kaleci Muhammed direk dibinden topu kornere yolladı. 82. dakikada Bursaspor etkili geldi. Saivet'nin sağ köşeden ceza alanına ortasında altıpas önünde Aytaç Kara topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. 90+1. dakikada Medipol Başakşehir, skoru 3-0'a getirdi. Turuncu-lacivertli ekibin hızlı gelişen atağında, sağ kanattan hızla ilerleyen Visca ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, boş pozisyondaki Demba Ba'ya pasını attı. Senegalli oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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