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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 2 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

24 Şubat 2019 Pazar 19:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Latovlevici, Badji, Umut Meraş, Allano Lima, Shehu, Aytaç Kara, Sakho

Goller: Dk. 17 Mossoro ve Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 13 Sakho (Bursaspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro, ayak içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan geçerek ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Sakho, altıpas içinde topa ayak koyamadı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Edin Visca, topla buluştu. Visca'nın ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti: 2-0

42. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahası sağ köşesinden Sakho'nun altıpas içine gönderdiği topa Allano Lima yakın mesafeden ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:57
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