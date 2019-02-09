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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda Turan), Robinho

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Scuk, Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Eduok, Opseth (Dk. 79 Rashad Muhammed)

Goller: Dk. 11 Opseth (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 22 Epureanu, Dk. 82 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Attamah (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

55. dakikada ceza sahası dışından Scuk'un çektiği şutta top yandan auta çıktı.

61. dakikada Visca'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Robinho, kaleci Sehic'i de geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa uçarak kafayla vuran Egemen Korkmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Rashad Muhammed topu kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden çektiği şutta top kaleci Mert'in bacağına çarparak kornere gitti.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
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