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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 1

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike (Dk. 75 Samudio), Saadane (Dk. 88 Musa Çağıran), Aatıf, Umar (Dk. 26 Nakoulma), Boldrin, Muric

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Chico, Salih Dursun, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 62 Serdar Özkan), Fredy (Dk. 83 Zeki Yıldırım), Amilton, Mevlüt Erdinç (Dk. 90 Drole)

Goller: Dk. 6 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 68 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Saadane, Dk. 43 Azubuike (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Salih Dursun (Antalyaspor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Boldrin'in soldan ceza sahasına ortasında Muric, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Kaleci Boffin iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

54. dakikada Çaykur Rizespor defansında Awaziem'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerinde Fredy'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, altıpas içerisinde Chico'nun topukla dokunuşunda kaleci Gökhan Akkan'ın son anda müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Nakoulma'nın vuruşunda, savunmadaki Salih Dursun son anda meşin yuvarlağı çeldi. Azubuike'nin tamamlamak istediği topu Nazım Sangare kornere attı.

68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Nazım Sangare'nin sağdan ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde Mevlüt Erdinç'in tek dokunuşunda top filelere gitti: 1-1

77. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası sol çaprazında Charles'ın bekletmeden sol ayakla plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda topu çeldi.

80. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere attı.

90+1. dakikada Muric ile ceza yayı üzerinde paslaşan Aatıf'ın vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Mücadele, 1-1 sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:12
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