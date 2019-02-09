Futbol: Spor Toto Süper Lig - Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Çaykur Didi Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Saadane, Aatıf, Umar (Dk. 26 Nakoulma), Samudio, Muric Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Chico, Salih Dursun, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Mevlüt Erdinç Gol: Dk. 6 Muric (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 11 Saadane, Dk. 43 Azubuike (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Salih Dursun (Antalyaspor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 1. dakikada sağ taraftan Amilton'un ceza sahası içerisine ortasında Doğukan Sinik'in bekletmeden aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı. 4. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Aatıf'ın ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. 6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Antalyaspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında sağ çaprazda kontrol eden Muric'in arka direğe doğru ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0 27. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Muric'in yerden vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 42. dakikada Amilton'un ceza yayı üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı. 45. dakikada Antalyaspor ceza sahasında savunmadan seken topa sol çaprazdan Aatıf'ın bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

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