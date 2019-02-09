0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:17
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Saadane, Aatıf, Umar (Dk. 26 Nakoulma), Samudio, Muric

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Chico, Salih Dursun, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Mevlüt Erdinç

Gol: Dk. 6 Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Saadane, Dk. 43 Azubuike (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Salih Dursun (Antalyaspor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada sağ taraftan Amilton'un ceza sahası içerisine ortasında Doğukan Sinik'in bekletmeden aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı.

4. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Aatıf'ın ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.

6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Antalyaspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında sağ çaprazda kontrol eden Muric'in arka direğe doğru ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

27. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Muric'in yerden vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Amilton'un ceza yayı üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada Antalyaspor ceza sahasında savunmadan seken topa sol çaprazdan Aatıf'ın bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:17
  1. Antalyaspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. ilk yarı
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
    1. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın..
    2. Merdiven boşluğuna düşen kadın öldü
    3. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da çöken..
    4. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    5. Tunus'ta Bardo ve Susa katliamı..
    6. Özgecan Aslan'ın babası acılarını..
    7. HDP'nin Mersin mitingi
    8. Burdur'da dolu etkili oldu
    9. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu..
    10. Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
    11. Ucuz meyve ve sebze için çadırlar..
    12. Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı
    13. Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
    14. "Türkiye'deki seçimler dünya için..
    15. Eskişehir seçim anketi Son yerel seçim..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    17. Voleybol: Efeler Ligi
    18. 12 gündür mahsur kalan keçilerin..
    19. Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza..
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!