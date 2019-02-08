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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

08 Şubat 2019 Cuma 21:41
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Tolgay Arslan, Dk. 37 Isla (Fenerbahçe)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

10. dakikada kendi yarı alanında kaptığı topu yaklaşık 60 metre süren Lopes, çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Volkan Demirel, Umut Bulut'tan önce yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lung, kolaylıkla kontrol etti.

45+1. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Soldado, yarı alana yakın bir bölgede Kucher'e yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'un faul kararı vermesi üzerine itirazlarda bulundu. Alper Ulusoy, yoğun tepki gösteren İspanyol futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:41
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