Futbol: Spor Toto Süper Lig - Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1



Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 86 Papp), Rybalka, Diabate (Dk. 80 Torje), Muhammet Demir (Dk. 69 Kone) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega Goller: Dk. 73 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Sarı kart: Dk. 74 Rodellaga (Trabzonspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması 1-1 sona erdi. 47. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanında iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. 51. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 53. dakikada Muhammed Demir'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. 64. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta üst direkten oyun alanına dönen topu Kamil Ahmet Çörekçi tehlikeli bölgenin dışına gönderdi. 73. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın arka direğe ortasında Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 75. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodellaga'nın pasında Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti: 1-1 84. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan ceza alanına ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti. Mücadele 1-1 sona erdi.

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