0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1

27 Ocak 2019 Pazar 21:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 86 Papp), Rybalka, Diabate (Dk. 80 Torje), Muhammet Demir (Dk. 69 Kone)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Goller: Dk. 73 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 74 Rodellaga (Trabzonspor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

47. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanında iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

51. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada Muhammed Demir'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

64. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta üst direkten oyun alanına dönen topu Kamil Ahmet Çörekçi tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

73. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın arka direğe ortasında Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

75. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodellaga'nın pasında Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti: 1-1

84. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan ceza alanına ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:07
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı: Vesayetçi zihniyete karşı uyanık olmalıyız
    1. Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı:..
    2. İnfaz koruma memuru, başından vurulmuş..
    3. "Kömür santrallerinin kapatılması..
    4. Antalya'da elektrik arızaları giderildi
    5. Minibüs çarpan bisiklet sürücüsü yola..
    6. Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve..
    7. Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
    8. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım,..
    9. Sarıyer'de piknik tüpü bomba gibi..
    10. Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2..
    11. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    12. CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde..
    13. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    14. Bakan Soylu açıklamıştı! Tarihi..
    15. Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O..
    16. Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet..
    17. Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8..
    18. Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu
    19. Crystal Palace, kupada Tottenham'ı eledi
    20. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı