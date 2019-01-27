Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Demir Grup Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)27 Ocak 2019 Pazar 19:58
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Rybalka, Diabate, Muhammet Demir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
4. dakikada Diabate'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
22. dakikada Rodallega'nın ceza yayı içerisinden şutunda kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.
40. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sağ çaprazından dar açıdan etkili vuruşunda son anda araya giren Ziya Erdal meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
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