Futbol: Spor Toto Süper Lig - Atiker Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico, Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Doukara Gol: Dk. 10 Jevtovic (Atiker Konyaspor) Sarı kart: Dk. 32 Drole (Antalyaspor)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0 34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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