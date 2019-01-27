Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Atiker Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)27 Ocak 2019 Pazar 17:01
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico, Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Doukara
Gol: Dk. 10 Jevtovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 32 Drole (Antalyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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