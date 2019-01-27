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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

27 Ocak 2019 Pazar 14:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Chahechouhe, Umar, Samudio, Muric

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin, Manu, Josue, Cikalleshi

Gol: Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 19 Cocalic (Akhisarspor)

Sarı kart: Dk. 45 Abarhoun (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor-Akhisarspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Akhisarspor, kazandığı köşe vuruşu sonrasında golü buldu. Korneri kullanan Josue'nin sağdan ceza sahasına ortasında Cocalic'in kafa vuruşunda, Moroziuk'a çarpan top filelere gitti: 0-1

16. dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Akhisarspor'un hızlı gelişen atağında, Manu'nun ceza sahasına pasında Josue, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Josue pozisyonda yavaş davranınca Umar son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek takımının kalesinde ikinci golü görmesini engelledi.

17. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

20. dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı alanının ortalarındaki bir pozisyonda Samudio, Cocalic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Suat Arslanboğa, Cocalic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

39. dakikada Chahechouhe'nun soldan ceza sahasına ortasında Abdullah Durak'ın gelişine vuruşunda, son anda araya giren Akhisarspor defansı topu kornere çeldi.

43. dakikada Akhisarspor defansının gelişigüzel uzaklaştırdığı topu önünde bulan Manu'nun ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada kazanılan serbest atış sonrası Josue'nin ceza sahasına ortasında kaleci Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu filelere göndermek isteyen Manu'nun vuruşunda, Muric son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısını Akhisarspor 1-0 önde tamamladı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:46
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