Futbol: Spor Toto Süper Lig - Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4



Stat: Medical Park Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 44 Abdulkadir Parmak), Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Rodallega Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 71 Elia), Robinho (Dk. 90+1 Napoleoni) Goller: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (kendi kalesine), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 20 Pereira, Dk. 28 Ekuban, Dk. 47 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Dk. 64 İrfan Can Kahveci, Dk. 70 Arda Turan (Medipol Başakşehir)

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yendi. 48. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Emre Belözoğlu'nun sağ taraftan ceza alanı yan çizgisinde kullandığı serbest atışta, Arda Turan ile mücadeleye giren Ekuban'a çarpan top filelerle buluştu: 0-3. 49. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Sol tarafta Mahmut Tekdemir'den topu kaparak ceza alanına giren Ekuban, çapraz pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3. 54. dakikada Abdülkadir Parmak'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle üsten kornere gönderdi. 62. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti. 74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu yakın mesafeden Rodallega kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok tehlikeyi önledi. 80. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Novak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok'un müdahale edemediği top filelere gitti: 2-3. 86. dakikada konuk ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Visca tamamlayarak filelere gönderdi: 4-2. Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.



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