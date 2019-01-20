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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk Yarı)

20 Ocak 2019 Pazar 17:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez, Junior Fernandes, Djalma, Cisse

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Rybalka, Hakan Arslan, Ndinga, Torje, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Muhammet Demir

Goller: Dk. 37 Djalma (Penaltıdan), Dk. 45+1 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 26 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

1. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ile sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cisse ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu ortaya çevirdi. Arka direkteki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda yan direkten dönerek penaltı noktasına gelen topu Efecan Karaca kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Djalma'nın sağdan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ortaladı. Arka direkteki Junior Fernades'in vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'dan döndü. Pozisyonu takip eden Villafanez topu yeniden kaleye gönderdi ancak savunmada Douglas kafayla topu kale çizgisinden çıkardı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Rybalka'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın indirdiği topla sağdan ceza sahasına giren Djalma, Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Djalma, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada Alanya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Efecan Karaca, bekletmeden ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumdaki Junior Fernandes yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:09
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