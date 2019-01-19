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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 6 - MKE Ankaragücü: 0

19 Ocak 2019 Cumartesi 21:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 26 Kone), Pinto (Dk. 69 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Moulin, Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 1 ve 26 Sinan Gümüş, Dk. 21, 59 ve 63 Onyekuru, Dk. 86 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 4 Moulin, Dk 16 Pinto, Dk. 57 Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Belhanda, Dk. 31 Linnes, Dk. 37 Fernando (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 6-0 yendi.

49. dakikada Fernando'nun ara pasında topla buluşan Sinan Gümüş, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

56. dakikada Mariano'nun ara pasında Fernando ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernando'nun vuruşunda açıyı iyi daraltan kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topun sahibi oldu.

59. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Fernando orta sahada kaptığı topla sarı-kırmızılıları ani atağa çıkardı ve meşin yuvarlağı ceza sahasına sol taraftan giren Onyekuru'yla buluşturdu. Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha MKE Ankaragücü filelerine gönderdi: 4-0.

63. dakikada Onyekuru rakip ağları 3. kez havalandırdı. Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa arka direkte düzgün bir vuruş yapan Onyekuru, kendisinin 3., takımının 5. golüne imza attı.

73. dakikada Bifouma'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, top direğin dibinden auta gitti.

77. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye kadar inen Mariano'nun pası sonrası müsait durumdaki Ndiaye'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu son anda çizgi üzerinde kurtardı.

86. dakikada fark 6'ya çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Mariano'nun pası sonrası Celil Yüksel'in vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Pozisyonu takip eden Ndiaye voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.

90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 21:04
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. ilk yarı
  4. MKE Ankaragücü
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