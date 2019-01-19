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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 3 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 26 Kone), Pinto, Faty, Djedje, Kenan Özer, Moulin, Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 1 ve 26 Sinan Gümüş, Dk. 21 Onyekuru (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 4 Moulin, Dk. 16 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Belhanda, Dk. 31 Linnes, Dk. 37 Fernando (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Galatasaray maça adeta golle başladı. Sağ kanatta Feghouli, ceza sahasında çizgiye inerek topu altı pasa doğru çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Heurtaux'un sırtına çarparak Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Kale sahası içindeki Sinan Gümüş meşin yuvarlağı 51. saniyede ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin pasıyla kale sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

26. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Fernando'yla paslaşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano, topu penaltı noktasının yanındaki Sinan Gümüş'e çıkardı. Sol ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Sinan, kendinini 2., takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

32. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası önünde Kone'nin kafa şutunda, top kaleci Muslera'nın kucağına gitti.

33. dakikada Belhanda'yla paslaşarak ceza sahasına giren Feghouli'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:02
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  3. ilk yarı
  4. MKE Ankaragücü
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