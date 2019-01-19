Futbol: Spor Toto Süper Lig - Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0



Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç (Dk. 62 Drole), Doğukan Sinik (Dk. 82 Charles), Serdar Özkan, Doukara İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 66 Kravets) Sarı kart: Dk. 57 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakası, 0-0 berabere tamamlandı. 60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazında pası sonrası Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin de kaldı. 74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Boffin topu kontrol etti. 75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top auta çıktı. 76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 90+2. dakikada Cissokho'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



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