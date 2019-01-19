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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Doukara

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

6. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti.

31. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:59
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