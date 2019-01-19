Futbol: Spor Toto Süper Lig - Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Doukara

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı. 6. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti. 31. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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