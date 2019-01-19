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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Göztepe: 2

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça (Dk. 79 Gökhan Akkan), Erkan Kaş, Donald, Robin Yalçın (Dk. 69 Murat Yıldırım), Ahmed Ildiz, Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 85 Eren Tozlu)

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk (Dk. 57 Gassama), Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko (Dk. 68 Ngando), Castro, Halil Akbunar (Dk. 79 Serdar Gürler), Yasin Öztekin, Jerome

Goller: Dk.1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 34 Donald, Dk. 55 Aleksic (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Halil Akbunar, Dk. 41 Poko (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 57 Eren Tozlu (Yedek kulübesinde) (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Evkur Yeni Malatyapor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi.

48. dakikada sağdan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Alpaslan Öztürk'ün gelişine şutunda top üstten auta gitti.

50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pereira'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle penaltı kazandı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk ile Murat Akça'nın mücadelesinde hakem Hüseyin Göçek "devam" kararı verdi. Oyunun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Göçek, penaltıya hükmetti. 55. dakikada penaltıyı kullanan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Beto'nun solundan ağlara yolladı: 3-2

89. dakikada Ahmed Ildiz'in ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Chebake, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:52
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