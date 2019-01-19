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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Sunu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Fofana, Jahovic

Gol: Dk. 45+3 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 28 Jevtovic (Atiker Konyaspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

38. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası top, kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak Egemen Korkmaz'a çarparak kornere gitti.

43. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı karşılayan Jevtovic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üzerinden kornere çıktı.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.

Maçın ilk yarısı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:52
  1. Atiker Konyaspor
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