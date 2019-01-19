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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:48
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Erkan Kaş, Donald, Robin Yalçın, Ahmed Ildiz, Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko, Castro, Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Jerome

Goller: Dk.1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 34 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Halil Akbunar, Dk. 41 Poko (Göztepe)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyapor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

Evkur Yeni Malatyaspor maça adeta golle başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Chebake savunmanın arkasına hareketlenen Ahmed Ildiz'e pasını attı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Ahmed'in yerden altıpasa gönderdiği topu henüz 27. saniyede ön direkteki Ömer Şişmanoğlu ağlara yolladı: 1-0

20. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Alpaslan Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Berkan Emir kafayla Halil Akbunar'a indirdi. Halil, altıpas gerisinden yatarak sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

34. dakika Evkur Yeni Malatyaspor yeniden öne geçti. Pereira'nın şık pasıyla soldan bindiren Erkan Kaş'ın yerden ortaladığı topu ceza sahası içindeki Ömer Şişmanoğlu ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Donald'a aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'nun solundan ağlara gitti: 2-1

41. dakika konuk takım bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağdan Jerome'un ortaladığı topu Evkur Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlak ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Poko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yerden sert bir vuruşla topu kaleci Farnolle'ün sağından ağlara gönderdi: 2-2

45+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Castro'nun ceza sahası yayı içinden vuruşunda kaleci Farnolle yatarak topun sahibi oldu.

45+6. dakikada sağdan ceza sahasına giren Chebake'nin ortaladığı topa arka direkteki Pereira gelişine voleyle vurdu ancak top geldiği köşeden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:48
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