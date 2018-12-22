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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 4 - Beşiktaş: 1

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau, Josue Sa (Dk. 76 Tarkan Serbest), Sadiku, Pavelka (Dk. 87 Hakan Demir), Koita (Dk. 63 Eduok), Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Medel, Hutchinson (Dk. 82 Güven Yalçın), Dorukhan Toköz (Dk. 5 Babel), Lens, Ljajic, Adriano (Dk. 45+2 Fatih Aksoy), Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 11 Sadiku, Dk. 45 ve 75 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 83 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 19 Diagne, Dk. 21 Pavelka, Dk. 81 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 42 Adriano, Dk. 45+2 Vida, Dk. 74 Fatih Aksoy (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

52. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi: 2-1

70. dakikada savunmadan atılan uzun topu alan Babel, Ben Youssef'ten sıyrılarak ceza sahasına girdi, Beşiktaşlı oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada sol taraftan yapılan ortada Sadiku'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyon sonrasında Fatih Aksoy ve Diagne arasındaki mücadeleyi VAR'dan izleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada Diagne penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-1

83. dakikada Kasımpaşa durumu 4-1 yaptı. Sadiku'nun sağdan ortaladığı topa ceza sahası girişinde Pavelka vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1

85. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Güven Yalçın topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:15
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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