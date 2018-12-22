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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 0

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:10
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Pavelka, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Medel, Hutchinson, Dorukhan Toköz (Dk. 5 Babel), Lens, Ljajic, Adriano (Dk. 45+2 Fatih Aksoy), Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 11 Sadiku, Dk. 45 Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 19 Diagne, Dk. 21 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 42 Adriano, Dk. 45+2 Vida (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısı ev sahibi 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci direk dibinde topu kurtardı, dönen topu Dorukhan Toköz tamamlayarak filelere gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

11. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasında Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak istediği top kısa düşerek Sadiku'nun önünde kaldı, Kasımpaşalı futbolcunun şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kaleci Ramazan Köse'nin atışında Necip Uysal topu ıskaladı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, Karius gole izin vermedi.

19. dakikada Kasımpaşa ikinci kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte yükselen Diagne kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

29. dakikada Babel soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi, Lens'in ceza sahası girişinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Trezeguet'in uzaktan şutunda Karius topu kornere çeldi.

45. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Koita, Trezeguet ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi, meşin yuvarlak Karius'tan sekerek tekrar Koita'nın önünde kaldı. Karius'tan dönen topu Koita kafayla, Diagne'ye bıraktı, Kasımpaşalı oyuncu rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:10
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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