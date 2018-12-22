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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:35
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey (Dk. 46 Welinton), Taha Yalçıner, Villafanez (Dk. 90+1 Maniatis), Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 10 Djalma)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir (Dk. 45+1 Attamah), Da Costa, Clichy, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 71 Bajic), Napoleoni (Dk. 66 Arda Turan), Gökhan İnler, Adebayor

Goller: Dk. 41 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Taha Yalçıner, Dk. 51 Merih Demiral, Dk. 72 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Caicara, Dk. 79 Bajic (Medipol Başakşehir)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 1-1 sona erdi.

63. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Villafanez'in sağdan kulandığı korner atışında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Djalma'nın ara pasına koşan Nsakala'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu Medipol Başakşehir defansı çıkardı.

82. dakikada Arda Turan topu kale önündeki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+5. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Arda Turan'ın ortasında, arka direkte Adebayor'un vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:35
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPER LİG

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