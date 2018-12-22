Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kenan Özer, Kone, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Faty (Dk. 58 Putsila), Mokhtar (Dk. 81 Kehinde), İlhan Parlak, El Kabir (Dk. 67 Cerci), Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko, Gouffran (Dk. 83 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90+1 Tayfur Bingöl), Halil Akbunar (Dk. 75 Ngando), Jerome

Goller: Dk. 50 Jerome, Dk. 69 Halil Akbunar, Dk. 81 Gouffran (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Reis (Göztepe), Dk. 48 Faty, Dk 81 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig 17. hafta açılış maçında Göztepe, Kayseri'de konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Jerome, Göztepe'yi öne geçirdi. Castro'nun ara pasında sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında, ön direğe koşu yapan Jerome, şık bir vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada Mokhtar'ın soldan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun kontrolünde auta gitti.

57. Halil Akbunar'ın soldan ortasına ön direkte Castro'nun yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Göztepe, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanında topu kapan Halil Akbunar, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına kadar girip, pasını Poko'ya verdi. Bu oyuncunun soldan çizgiye inerek altı pas içerisine gönderdiği topla yeniden buluşan Halil Akbunar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

79. dakikada Göztepe skoru 3-0 yaptı. Castro'nun savunmanın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Gouffran, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

84. dakikada Kenan Özer, rakiplerini çalımlayarak çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktasında müsait durumdaki Kehinde'ye çıkardı. Havadan gelen topu göğsüyle önüne alan Kehide'nin yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



